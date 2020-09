Herisau/Urnäsch, 14.09.2020: In Herisau und in Urnäsch ist es am Montag zu zwei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen je ein Kind verletzt wurde. Eine 9-jährige Velofahrerin kollidierte in Herisau bei einer Kreuzung mit einem Auto und verletzte sich beim Sturz leicht. In Urnäsch wollte ein 8-jähriges Mädchen über einen Fussgängerstreifen rennen. Es prallte dabei gegen ein Auto und erlitt leichte Verletzungen.