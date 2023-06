Thailand: Rollband an Flughafen wird für Frau zur Falle – Beinamputation

Ein Frau verfing sich am Donnerstag in einer flachen Rolltreppe am Flughafen Don Mueang. Ihr musste das Bein amputiert werden.

Nach einem Unfall auf dem Flughafen Don Mueang der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist einer Frau ein Bein amputiert worden. Die 57-jährige Passagierin verfing sich am Donnerstag vor dem Boarding in Terminal 2 mit ihrem Bein in einem der Fahrsteige, die Passagieren ein schnelleres Vorankommen in den Terminals ermöglichen und umgangssprachlich auch als flache Rolltreppen bekannt sind. Der Unfall ereignete sich, als die Frau gerade eine Reise in die südliche Provinz Nakhon Si Thammarat antreten wollte, wie Vertreter des Flughafens mitteilten. Demnach musste ein medizinisches Team schliesslich ihr linkes Bein oberhalb des Knies abtrennen.