Lamborghini Aventador SVJ : Rollendes Kunstwerk – Jetzt spricht der Lambo-Fahrer

Den einzigartigen Lamborghini lässt der saudiarabische Künstler Abdullah Qandeel je nach Destination einfliegen. Den 580’000 Franken teuren Wagen hat der Künstler selbst gestaltet.

Der Lamborghini wurde in eineinhalb Stunden im Opernhaus in Dubai bemalt. In Zusammenarbeit mit der Künstlerin Peggy Gou. « Es war mehr ein Ausdruck meiner Seele, ein Ausdruck von Schönheit und Bewunderung », sagt Abdullah Qandeel gegenüber 20 Minuten.

In die Schweiz verschlagen hat es Abdullah Qandeel nicht etwa für die schönen Berge oder die Natur. Viel eher interessiert er sich für die Kunstsammlung des Museums Cerny in Bern, welches indigene Kunst aus dem hohen Norden ausstellt.

Nach dem Interview mit 20 Minuten hatte der Künstler ein wichtiges Meeting. Dieses führt er jedoch nicht etwa in einem Videocall, sondern im sogenannten Metaverse, einem virtuellen Raum. Der Künstler, der derzeit in Paris lebt, bleibt nach eigenen Angaben noch eine Zeit lang hier in der Schweiz. Er habe noch viel vor, wie er sagt. Eine bestimmte Message möchte Abdullah Qandeel unbedingt loswerden: « Glaubt an Kunst und Kultur. Das ist es, was uns verbindet .»