Villarvolard FR : Roller-Lenker prallt in Traktor und wird schwer verletzt

Ein Motorroller-Fahrer prallte am Mittwochnachmittag bei einem Überholmanöver mit einem Traktor zusammen. Der schwer verletzte Lenker des Zweirades wurde mit dem Helikopter in ein Spital geflogen.

Kurz vor 15 Uhr am Mittwoch wurde die Freiburger Kantonspolizei über einen Verkehrsunfall in Villarvolard, Route de la Gruyère, informiert. Die ausgerückten Polizisten stellten fest, dass ein 22-jähriger Traktorfahrer auf der Höhe Verchaux links abbiegen wollte. «Bei diesem Manöver erfasste er einen 52-jährigen Motorroller-Fahrer mit der Frontschaufel des Traktors, welcher vermutlich zu einem Überholmanöver ansetzte», schreibt die Kapo in ihrer Mitteilung.