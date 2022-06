Ettingen BL: Roller prallt gegen zwei Autos, Töfffahrer stürzt über Trümmerteile

Ein 17-jähriger Rollerfahrer stürzte am Donnerstag in Ettingen BL und wurde verletzt. Der Unfall führte in der Folge zu vier beschädigten Fahrzeugen.

Zu einem folgenschweren Sturz im Verkehr kam es am Donnerstagabend in Ettingen BL. Ein 17-jähriger Rollerfahrer geriet gegen 18.30 Uhr in einer Kurvenkombination auf der Hofstettenstrasse in die Strassenmitte und kam zu Fall. Laut der Baselbieter Polizei prallte er dabei seitlich gegen einen entgegenkommenden Lieferwagen. Der Roller sei weiter über die Fahrbahn geschlittert und mit einem hinter dem Lieferwagen fahrenden Auto kollidiert.