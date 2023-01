Zwei Jugendliche in Weissbad bei Unfall verletzt

Der Lenker verlor am Sonntag auf der Triebernstrasse in Richtung Weissbad Dorf in einer Kurve die Kontrolle über den Roller.

In der Nacht auf Sonntag war ein 16-jähriger Lernfahrer mit seinem Motorrad und einem 15-jährigen Mitfahrer auf der Triebernstrasse in Richtung Weissbad Dorf unterwegs. Wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Montag mitteilte, verlor der Lenker aus noch nicht geklärten Gründen in einer Rechtskurve die Herrschaft über den Töff.