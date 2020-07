vor 18min

Rollerfahrer (28) wird bei Unfall weggeschleudert und schwer verletzt

Am Montagmorgen prallte ein Autofahrer in Weite SG beim Abbiegen in einen Rollerfahrer. Der 28-jährige Rollerfahrer stürzte, erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital geflogen werden.

von Büro Ostschweiz

Ein 41-jähriger Mann fuhr am Montag, kurz vor 7 Uhr, mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von Sevelen Richtung Weite. Auf Höhe Plattis beabsichtigte er links auf ein Firmengelände abzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Roller in die Gegenrichtung.

Der 41-Jährige bog ab und dabei prallte sein Auto gegen den Roller, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Der Roller wurde nach rechts abgewiesen und prallte in Steine, wodurch der Rollerfahrer mehrere Meter weggeschleudert wurde. Er kam mit schweren Verletzungen im Wiesland zu liegen. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurde er von der AP3-Luftrettung ins Spital geflogen. Die Hauptstrasse in Weite musste für die Dauer der Bergung und der Unfallaufnahme für etwas mehr als zwei Stunden gesperrt werden. Dazu wurde die örtliche Feuerwehr aufgeboten.