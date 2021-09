Itingen BL - Rollerfahrer (72) nach schwerem Unfall auf Autobahn verstorben

Auf der A22 in Itingen im Kanton Baselland hat sich am Donnerstagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Baselbieter Kantonspolizei mitteilt, verlor ein Rollerfahrer in Fahrtrichtung Sissach im Bereich zwischen der Aus- und Einfahrt Itingen die Herrschaft über sein Fahrzeug und kollidierte mit der rechtsseitigen Leitplanke. Dabei wurde der 72-Jährige so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.