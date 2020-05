Aktualisiert 03.05.2020 08:37

Schmerikon SG

Rollerfahrer kracht in Laterne und wird schwer verletzt

Ein 64-jähriger Mann ist am Samstagabend mit seinem Roller in Schmerikon in eine Strassenlaterne geprallt und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Er wurde ins Spital geflogen.

1 / 3 Am Samstagabend kurz vor 22.45 Uhr ist in Schmerikon SG ein Rollerfahrer schwer verunfallt. Kapo SG Er trug keinen Helm und donnerte gegen eine Strassenlaterne. Kapo SG Mit einem Helikopter wurde er ins Spital geflogen. Kapo SG

Darum gehts Auf der Hauptstrasse in Schmerikon ist am Samstag ein Rollerfahrer schwer verunfallt.

Er verlor die Kontrolle und krachte in eine Strassenlaterne.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde er ins Spital gebracht.

Zu dem Unfall kam es laut einer Mitteilung der St. Galler Kantonspolizei am Samstagabend kurz vor 22.45 Uhr auf der Hauptstrasse. Der 64-Jährige sei ohne Helm mit einem Roller von Uznach herkommend in Richtung Rapperswil-Jona unterwegs gewesen, als er in einem Kreisel die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Der Mann sei bei der Ausfahrt über den dortigen rechten Randstein gefahren und anschliessend gegen die Strassenlaterne geprallt.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst sei er schwerst verletzt mit einem Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) ins Spital geflogen worden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen habe beim Verunfallten eine Blut- und Urinprobe angeordnet.