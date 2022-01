Moutier BE : Rollerfahrer prallt mit Auto zusammen und stirbt noch am Unfallort

Am Donnerstagnachmittag hat sich in Moutier ein schwerer Unfall zwischen einem Roller und einem Auto ereignet. Trotz sofortiger Hilfeleistungen verstarb der Rollerlenker noch vor Ort.

Moutier, 27. Januar: Auf der Rue de Soleure kam es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall.

Auf der Rue de Soleure in Moutier kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Roller. Der Rollerlenker stürzte dabei und wurde schwer verletzt, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Passanten kümmerten sich umgehend, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz der sofortigen Hilfeleistungen erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 63-jährigen italienischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern.