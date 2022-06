Ersatzkonzert mit Exklusiv-Tickets : Rolling Stones spielen für die Schweizer Fans in Berlin

Weil Mick Jagger an Corona erkrankte, musste das Berner Konzert der Rolling Stones abgesagt werden. Für die enttäuschten Fans gibt es nun aber wieder Hoffnung!

Das «Sixty»-Konzert der Rolling Stones in Bern vom 17. Juni ist definitiv geplatzt. Doch nun künden die Rocker einen Extra-Auftritt in Berlin an.

Platzmangel in Bern, deshalb Berlin

Trotz der Good News bedauert der Veranstalter, dass dieses Ersatzkonzert nicht in der Schweiz stattfinden wird. An den weltberühmten Rockern wäre es nämlich nicht gescheitert – sondern am Platzmangel in Bern. «Das Wankdorf-Stadion ist Anfang August durch Fussballspiele belegt und somit nicht für ein allfälliges Konzert verfügbar», sagt Béchir. Wer die Rolling Stones also unbedingt nochmals sehen will, den führt die Reise nun also nach Berlin. Die Chance, dass die Kultband jemals noch ein Schweiz-Konzert geben wird, schätzt André Béchir nämlich als «sehr, sehr» gering ein.