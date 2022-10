Spectre: Rolls-Royce zeigt sein erstes Elektroauto

Gewohnter Luxus

Während der Antrieb eine Revolution darstellt, entwickelt sich das Design evolutionär weiter. Mit 5,45 Metern ist der Zweitürer so ausladend wie gewohnt, der Radstand erstreckt sich auf 3,21 Meter. Vorne gibt es den klassischen Kühlergrill mit leicht modernisierter Skulptur, flankiert wird das Ganze von zwei schmalen Scheinwerfern, am Heck gibt es wie gewohnt vertikale Leuchten und innen viel Luxus in Holz und Leder. Den Zutritt zu den vier Sitzplätzen geben grosse, hinten angeschlagene Portale frei.

Bling-Bling ohne Ende: Nicht nur am Dachhimmel, sondern neu auch in den Türen und am Dashboard funkeln auf Wunsch Tausende «Sterne».

Beim Antrieb gibt sich der knapp drei Tonnen schwere Brite vergleichsweise bescheiden. Mit 430 kW/585 PS siedelt sich der Allradler in Sachen Leistung zwischen den verschiedenen Zwölfzylinderbenzinern der Marke an – damit beschleunigt der Spectre in 4,5 Sekunden auf Tempo 100, der Topspeed ist bei 250 km/h abgeregelt. Am technisch verwandten BMW i7 zieht der Royce damit nur knapp vorbei. Bei der Reichweite liegt er mit 520 Kilometern aber wiederum hinter dem Münchner Pendant. Gespeichert wird die Energie in einer 100 kWh grossen Batterie, zur Ladeleistung gibt der Hersteller noch keine Daten an.