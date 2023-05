Affoltern am Albis: Rollstuhlfahrer von Auto überfahren – tot

In Affoltern am Albis überrollte ein Auto einen Rollstuhlfahrer (72) – dieser verstarb noch auf der Unfallstelle.

Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist es in Affoltern am Albis am Sonntagmittag zu einem Autounfall gekommen. Bei einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Rollstuhlfahrer wurde demnach letzterer tödlich verletzt.