Rollstuhlfahrerin überholt Passanten und stürzt danach in Bach

Eine 87-Jährige fiel aus noch unbekannten Gründen am Sonntag beim Friedhof in Au SG samt Rollstuhl ein steiles Bachbeet hinunter. Dabei erlitt sie einen Bruch am Unterschenkel. Auch in Chur GR kam es beim Krematorium zu einem Selbstunfall.

von Gamze Ibis

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16.30 Uhr traf bei der Kantonspolizei St. Gallen die Meldung eines Selbstunfalls in Au SG ein. «Eine 87-Jährige war mit ihrem elektrischen Rollstuhl in den Bach gefallen», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage. Die Frau war auf dem Friedhofweg in Au SG unterwegs, als sie noch aus unbekannten Gründen auf die Wiese neben der Strasse geriet und in der Folge samt Rollstuhl in den Bach stürzte.

«Zuvor hatte sie zwei Spaziergänger überholt, die den Unfall genau beobachten konnten und ihn uns meldeten.» Anschliessend musste die Betroffene von der Feuerwehr mit einem Kran geborgen und ins Spital gebracht werden. Laut den bisherigen Erkenntnissen erlitt die 87-Jährige einen Bruch am Unterschenkel. Ob der Unfall durch einen technischen Fehler des Rollstuhls verursacht wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Falschen Gang eingelegt

Auch beim Krematorium in Chur GR ist es am Sonntag kurz vor 22 Uhr zu einem Selbstunfall gekommen. Eine 37-jährige Lenkerin wollte mit ihrem Auto rückwärts aus einem Parkfeld beim Krematorium ausparken. Versehentlich hatte sie jedoch am Automat-Getriebe den Vorwärtsgang eingelegt, schreibt die Stadtpolizei Chur in einer Medienmitteilung. Als sie Gas gab, ging die Fahrt folglich in die falsche Richtung.

So kam es, dass ihr Auto einen Maschendrahtzaun durchtrennte und in einer abschüssigen Böschung eines Bachbeets zum Stillstand kam – dank eines Baumes, der das Fahrzeug stoppte. Die Lenkerin blieb unverletzt. Am Auto sowie am Zaun und am Baum entstand Schaden. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.