Rollstuhl-Test in SBB-Zügen sorgt für Ärger

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) testet die Rollstuhlgängigkeit in den neuen FV-Dosto-Zügen . Inclusion Handicap, die Dienst- und Hilfsorganisation für Menschen mit Behinderung, hatte Beschwerde eingereicht, die Züge seien nicht behindertengerecht. So seien die Rampen zu steil. Das Bundesverwaltungsgericht hatte mit seinem Entscheid vom 20. November 2018 bestätigt, dass der neue Zug die massgebenden Normen und die Vorgaben des Behindertengleichstellungsrechts erfüllt. «Den Anliegen der Behindertenorganisationen wurden seitens SBB über das gesetzlich geforderte Mass hinaus Rechnung getragen. Die SBB hat beispielsweise zusätzliche Rollstuhlzonen geschaffen und den autonomen Zugang zum Speisewagen sichergestellt, obwohl sie dazu nicht verpflichtet gewesen wäre», schreibt die SBB.

Dummys und Menschen ohne Behinderung

Auf Videos ist zu sehen, wie das BAV die Rollstuhlgängigkeit testet. Dabei wurden sogenanntes Dummys – also Kunststoffpuppen – und Menschen ohne Behinderung in Rollstühle gesetzt, wie SRF berichtet. Der Dachverband der Behindertenorganisationen findet es inakzeptabel, dass Menschen ohne Beeinträchtigung die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen beurteilen. Caroline Hess-Klein, die Leiterin der Abteilung für Gleichstellung bei Inclusion Handicap , erklärt: «Menschen mit Behinderungen, die im Rollstuhl sitzen, haben bestimmte körperliche Einschränkungen im Gegensatz zu Menschen ohne Behinderung. Wenn beispielsweise der Rollstuhl droht, nach hinten zu kippen, können sie möglicherweise nicht einfach ihren Oberkörper nach vorne lehnen, um das Gleichgewicht zu halten.»

Bundesamt für Verkehr nimmt Stellung

Ausserdem seien die Rollstühle, die in den Videos gezeigt werden, nicht für die Nutzung im öffentlichen Verkehr geeignet. Sie würden hauptsächlich in Spitälern und Pflegeheimen verwendet. Inclusion Handicap ist daher überzeugt, dass die Testergebnisse keine Relevanz haben. Sie würden nicht die tatsächliche Situation von Menschen mit Behinderungen im Rollstuhl widerspiegeln, so der Vorwurf.



Das Bundesamt für Verkehr (BAV) nimmt gegenüber SRF Stellung zu den Vorwürfen. Man habe bei den Tests hauptsächlich Dummys verwendet. Dies sei notwendig, um objektiv und präzise festzustellen, wie viel Kraft Menschen mit Behinderungen benötigen, um eigenständig in den Zug einzusteigen und wieder auszusteigen.



Die Personen, die in den Aufnahmen zu sehen sind, hätten die Tests mit den Kunststoffpuppen lediglich erweitert. Ihr Beitrag sei darin bestanden, den Ein- und Ausstieg zusätzlich mit verschiedenen anderen Körpergrössen und -gewichten zu testen, um ein allgemeines Verständnis für die Problemstellung zu entwickeln.