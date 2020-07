Rolltreppen schiessen mit UV-Strahlen auf Coronaviren

Rolltreppen desinfizieren

So funktioniert die UV-Bestrahlung

Das «Ultra UV Pro»-Modul von Schindler zerstört mit Hochdrucklampen das genetische Material der Erreger und macht sie unschädlich, wie Hersteller Schindler in einer Mitteilung schreibt. Nach der Desinfektion sind die Handläufe der Rolltreppen gemäss Schindler zu 99,9 Prozent frei von Keimen. Allerdings sind wissenschaftliche Studien dazu noch Mangelware. Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz warnt davor, UV-Licht am Körper einzusetzen, wie dies US-Präsident Donald Trump im April empfahl und dafür Kritik erntete. Da UV-Strahlen schädlich für Haut und Augen sind, bestrahlt das Modul von Schindler die Handläufe der Rolltreppe unter der Oberfläche. In Deutschland ist die Lösung bereits an mehreren Bahnhöfen im Einsatz.