Rom: Mann geht nach Hornissenstich an Krücken

Andrea Velardi war bei einem Freund in Rom zum Abendessen eingeladen. Dieser hatte kurz vor dem Eintreffen seiner Freunde «ungewöhnlich grosse Wespen» auf seiner Terrasse entdeckt und versucht, sie zu vertreiben. Als Velardi es sich jedoch gemütlich machte, spürte er einen unerträglichen Schmerz in seinem Fuss .

Hornissen breiten sich seit 2021 stark in Rom aus

2021 wurde zum ersten Mal seit den 1950er-Jahren eine Sichtung in Rom gemeldet. Seither haben sie sich ausgebreitet und bis ins Stadtzentrum vorgewagt , wo sie ihre Nester in Winkeln von Fensterläden, Lüftungsschächten, Klimaanlagen und sogar Spalten von alten Denkmälern bauen.

Mann stirbt nach Sturz von Leiter wegen Hornissenschwarm

Lunerti sagt, dass sowohl die anhaltenden hohen Temperaturen als auch Roms Abfallprobleme zur Ausbreitung der Insekten beitragen. «Rom ist eine sehr schmutzige Stadt mit der schlechtesten Abfallwirtschaft – überall gibt es offene Mülltonnen», so Lunerti. Zudem seien die Hornissen zwar gross, aber sehr schlank, wodurch sie gut in Risse in Gebäuden kommen und sich dort einnisten und ausbreiten können. «Sie sind in der Lage, sich an jede Umgebung anzupassen und vermehren sich schnell», so Lunerti.