Tennis: Novak Djokovic verliert gegen Holger Rune

Topfavorit Carlos Alcaraz ist beim Tennis-Turnier in Rom völlig überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Der 20 Jahre alte Spanier musste sich beim Masters-1000-Event am Montag dem ungarischen Qualifikanten Fabian Marozsan mit 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben und erlebte damit knapp zwei Wochen vor Beginn des French Open in Paris einen sportlichen Rückschlag. Alcaraz, der trotz der Niederlage nach dem Turnier in der italienischen Hauptstadt wieder Platz eins in der Weltrangliste übernehmen wird, hatte zuletzt die Titel in Madrid sowie Barcelona gewonnen und geht als einer der ganz grossen Favoriten ins French Open. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 28. Mai. (dpa)