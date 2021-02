Luca Attanasio : Rom trauert mit grosser Zeremonie um seinen getöteten Botschafter

Für Italiens Botschafter im Kongo fand heute in der italienischen Hauptstadt eine Trauerfeier statt. Er war bei einem Überfall auf seinen Konvoi angeschossen worden und erlag danach seinen Verletzungen.

Die Särge des Botschafters Luca Attanasio und seines Leibwächters Vittorio Iacovacci werden in die Kirche Santa Maria degli Angeli in Rom getragen

Zum Trauermarsch von Frédéric Chopin wurden die Särge in die Kirche Santa Maria degli Angeli in Rom getragen.

Zu Ehren des in der Demokratischen Republik Kongo getöteten italienischen Botschafters Luca Attanasio ist am Donnerstag in Rom eine nationale Trauerfeier abgehalten worden. Zum Trauermarsch von Frédéric Chopin wurden die Särge des 43-jährigen Botschafters und seines ebenfalls getöteten italienischen Leibwächters Vittorio Iacovacci in die Kirche Santa Maria degli Angeli in Rom getragen.