Neue Regelungen : Rom verschärft die Maskenpflicht

Aufgrund steigender Infektionszahlen müssen in Rom zukünftig auch Masken im Freien getragen werden.

Auch im Freien mit Maske unterwegs – dies haben die Behörden in der Region Lazio entschieden.

In Rom muss im Freien künftig immer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das gelte auch für die gesamte Region Lazio rund um die italienische Hauptstadt, teilen die dortigen Gesundheitsbehörden mit.

Bisher bestand Maskenpflicht nur in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Geschäften oder Kinos. Die Behörden führten einen jüngsten Anstieg der Infektionszahlen weitgehend darauf zurück, dass sich die Menschen nicht ausreichend an diese Auflage sowie an das Abstandsgebot gehalten hätten.