Politiker empört - Roma-Bettelnde lassen sich in Basel gratis die Zähne flicken

Das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel (UZB) bietet für Armutsbetroffene kostenlose Notfallbehandlungen an. Diese werden von den kantonalen Behörden übernommen. Gemäss dem UZB gebe es jedoch in letzter Zeit einen Zulauf von rumänischen Bettlerinnen und Bettlern mit verschiedensten Zahnproblemen, wie das « SRF Regionaljournal » berichtete.

Doch die Roma-Bettelnden haben in der Regel nur eine unvollständige Schulbildung und auch die Infrastrukturen in den Roma-Siedlungen in ihrer rumänischen Heimat sind prekär. An vielen Orten ist kein fliessendes Wasser vorhanden und die Bewohner müssen am Dorfbrunnen Wasser holen. Die mangelnde Bildung und die schlechten hygienischen Bedingungen können zu einer Zunahme von Zahnproblemen führen.