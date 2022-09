Europacup-Übersicht : AS Roma blamiert sich in Bulgarien – Pleite für Union und Urs Fischer

Am Donnerstag stehen mehrere Top-Clubs und zahlreiche Schweizer in der Europa League und der Conference League im Einsatz.

Am Abend stehen auch noch Manchester United, die AS Monaco und der FC Vaduz im Einsatz

PSV Eindhoven – Bodö/Glimt 1:1

Das Duelle der beiden anderen Team in der FCZ-Gruppe endet ohne Sieger. Gronbaek brachte die Gäste aus Norwegen (32. Minute) in Führung, Gakpo sorgte in der zweiten Hälfte (62.) für den verdienten PSV-Ausgleich.

Ludgogorets Rasgrad – AS Roma 2:1

Conference-League-Champion AS Roma verliert zum Start in die Gruppenphase völlig überraschend auswärts in Rasgrad mit 1:2 – und das obwohl Trainer José Mourinho zahlreiche Stars wie Dybala, Belotti, Smalling und Matic von Beginn an laufen liess. Nachdem Shomurodov den Italienern in der Schlussphase (86.) immerhin noch einen Punkt zu retten schien, machte Nonato nur wenig später (88.) die Sensation doch noch perfekt.