Nach «blasphemischer» Äusserung : Roma-Spieler wird wegen Gotteslästerung gesperrt

Spezielle Strafe in der Serie A: Bryan Cristante von der AS Roma verpasst ein Spiel, weil er eine blasphemische Äusserung von sich gegeben haben soll.

Der Italiener Bryan Cristante steht der AS Roma am Donnerstag im Spiel gegen den FC Turin nicht zur Verfügung.

Fussball-Profi Bryan Cristante ist wegen Gotteslästerung während einer Partie in der italienischen Serie A für ein Spiel gesperrt worden. Beim 5:1-Auswärtssieg der AS Roma gegen den FC Bologna am vergangenen Sonntag habe der AS-Mittelfeldmann in der 23. Minute zweifelsfrei eine blasphemische Äusserung von sich gegeben, teilte das Sportgericht der Liga mit.