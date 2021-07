AS Roma oder FC Arsenal: Wechselt Nati-Captain Granit Xhaka?

Immer wieder gab es Gerüchte, dass die AS Roma Granit Xhaka verpflichten will. Nun will der FC Arsenal wohl doch den 28-jährigen Nati-Captain längerfristig an sich binden.

Darum gehts Nati-Captain Granit Xhaka soll nun doch bei Arsenal bleiben.

Das vermeldet das britische Medium «The Athletic».

Der 28-Jährige selbst hat sich noch nicht dazu geäussert.

Immer wieder hiess es in den letzten Wochen, dass der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka vor einem Wechsel zur AS Roma stehen soll. Anfangs Juni berichteten gar mehrere Medien, dass die AS Roma den Londonern ein Angebot in der Höhe von 17 Millionen Euro für den 28-Jährigen unterbreitet haben soll. Da Arsenal aber mindestens 23 Millionen haben will, stockten in der Folge die Verhandlungen. Und das, obwohl der neue Roma-Coach José Mourinho Xhaka eigentlich sehr gerne im Team haben möchte. So munkelt man zumindest. Aber ob er ihn tatsächlich erhält?

Doch das ist derzeit so unklar wie nie. So vermeldet das britische Medium «The Athletic», dass Arsenal Xhaka nun doch behalten möchte. Xhaka soll in London verlängern. Ja, das erste Angebot soll aktuell gar vorbereitet werden. Der Hintergrund dieser Kehrtwende: Wegen Corona sind aktuell nur noch wenige Spieler unverkäuflich, bei Xhaka stand Arsenal einem Verkauf grundsätzlich offen gegenüber. Aber nur zu einem entsprechenden Preis. Und weil Xhaka an der EM auch fantastische Leistungen zeigte, sollen die Verantwortlichen, so «The Athletic», zu dem Schluss gekommen sein, dass man dessen Fähigkeiten und Eigenschaften in diesem Sommer nicht effizient ersetzen könnte. Die Baustellen im Kader seien andere – hier wolle man sich kein unnötiges Loch aufreissen.

Aus diesem Grund soll es nun zu einer Vertragsverlängerung kommen. Der Vertrag des Nati-Captains ist noch bis 2023 gültig. Druck haben die Verantwortlichen also nicht. Dennoch: das Medium schreibt, dass die Gespräche, da Xhaka zurück aus seinem EM-Urlaub ist, in Kürze beginnen.

Und Xhaka selbst? Der äusserte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten. Im grossen Interview mit 20 Minuten sagte er zuletzt: «Arsenal weiss, was ich will. Schauen wir mal.» In dieser Woche verabschiedete sich der Schweizer zudem mit emotionalen Worten von Nati-Coach Vladimir Petkovic, der zu Bordeaux wechselt. «Mister, ich möchte dir einfach für Alles danken. Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben!», schrieb er auf Instagram. Es sei eine unglaubliche Reise gewesen. «Ich danke dir für all die harte Arbeit, für deine Unterstützung und für die Art und Weise, wie du eine Nationalmannschaft zu einer Gruppe von Brüdern gemacht hast.»

Auf Twitter wird der «Athletic»-Bericht derweil heiss diskutiert. Viele Userinnen und User äussern sich kritisch, wollen Xhaka nicht mehr im Team haben. Es gibt aber auch solche, die einen Verbleib Xhakas begrüssen würden.