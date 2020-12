Hier nochmals zu sehen: der Unfall von Romain Grosjean. Video: SRF

Darum gehts Romain Grosjean geht es nach seinem Horror-Crash immer wie besser.

Auf Instagram zeigt er nun seine rechte Hand, die keinen Verband mehr braucht.

Seine linke Hand ist noch in Verband gepackt.

Derweil ist es weiter unklar, ob Lewis Hamilton das Saisonfinal bestreiten kann.

26 Sekunden lang sass Romain Grosjean beim Grossen Preis von Bahrain in der Flammen-Hölle fest. Die Bilder waren schockierend. Die Menschen hielten den Atem an. Doch wie durch ein Wunder überlebte Grosjean. Der Franzose konnte sich nach seinem Horror-Crash selbst aus dem brennenden Wrack befreien, wurde von Ersthelfern mit Feuerlöschern und medizinischer Ausrüstung in Empfang genommen und versorgt.

Was viele angesichts der schlimmen Bilder von seinem Unfall kaum glauben konnten: Bis auf Verbrennungen auf seinen Handrücken blieb der 34-Jährige bei seinem Unfall unverletzt (Wie das ging, ist hier zu lesen).

Die linke Hand ist noch verbunden

Eineinhalb Wochen nach seinem Crash enthüllt er nun seine Hände, zeigt die Brandwunden auf seiner rechten Hand auf Instagram. Dazu schreibt er: «Zu 50 Prozent zurück! Verdammt, es macht mich super happy, meine rechte Hand wieder unangezogen zu sehen. Ladungen von Cremen den ganzen Tag lang, aber es fühlt sich so gut an, sie in so guter Verfassung zu sehen.» Seine linke Hand ist noch verbunden. Dazu meint der Franzose: «Jetzt warte ich darauf, dass sie sich erholt.»

Während es Grosjean also wunderbar geht und er wartet, dass er wieder gesund wird, gibt es bei F1-Weltmeister Lewis Hamilton noch Unklarheiten. So ist derzeit noch nicht klar, ob er beim Saisonfinal an diesem Sonntag in Abu Dhabi am Start ist. «Wenn Lewis ein negatives Testresultat erhält, wird er im Auto sitzen», sagte Ersatzfahrer George Russell bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Lachen konnte der F1-Star bereits im Spital wieder, als er sich an seine Fans wandte. Video: Instagram

Entscheid erfolgt kurzfristig

Der 22 Jahre alte Brite hatte seinen Landsmann Hamilton beim Rennen in Bahrain am vergangenen Sonntag im Silberpfeil vertreten. Noch ist unklar, ob Russell erneut für den mit dem Coronavirus infizierten Champion einspringt. «Wir warten noch auf die Resultate von Lewis», sagte der Youngster und ergänzte: «Wir haben uns so vorbereitet, als wenn ich das Auto fahren würde.»

Russell, der eigentlich Stammfahrer bei Williams ist, sass bei der offiziellen Medienrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten erneut in der Mercedes-Teamkleidung neben dem Finnen Valtteri Bottas vor den Kameras und beantwortete Fragen. Bereits am Freitag stehen in Abu Dhabi die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Ob Hamilton teilnimmt, dürfte sich offenbar sehr kurzfristig entscheiden. Nach einem positiven Coronavirus-Test am Montag vor einer Woche musste sich Hamilton in Bahrain in Quarantäne begeben. In Abu Dhabi antreten darf der 35-Jährige nur, wenn er die Freigabe der Ärzte bekommt.