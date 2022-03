Roman Abramowitsch soll eine ukrainische Unternehmerin lieben

Die 25-Jährige ist laut «The Sun» Inhaberin eines Musikverlages und lebt in Moskau.

Sein Herz soll er an eine ukrainische Unternehmerin verschenkt haben.

Glück in der Liebe hatte der Milliardär in der Vergangenheit aber nicht. Bereits drei Ehen liegen hinter ihm.

Die 25-Jährige ist laut «The Sun» Inhaberin eines Musikverlages, war allerdings einst als Schauspielerin tätig und wohnt seit Jahren in Moskau.

Laut einer Kolumnistin soll der 55-Jährige sein Herz an eine ukrainische Unternehmerin verschenkt haben. Die Liaison der beiden dauere seit Anfang Jahr.

Dafür scheint er in der Liebe wieder Erfolg zu haben, denn der 55-Jährige soll eine neue Dame an seiner Seite haben. Wie die Unterhaltungs-Kolumnistin Bozhena Rynska (47) kürzlich in einer russischen Youtube-Show öffentlich machte, handelt es sich bei der angeblichen Abramowitsch-Geliebten um Alexandra Korendyuk. Rynska zufolge sei der Vater von sieben Kindern «hin und weg» von ihr. Weiter erzählt sie: «Schon Anfang des Jahres hörte man, dass Alexandra Korendyuk das Herz des Oligarchen gewonnen und ihm den Kopf verdreht hat.»