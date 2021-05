Vor Gericht gegen Fluggesellschaft : Roman Bürki verklagt Airline und fordert wegen Privatjet 21’500 Euro

Der Schweizer Goalie Roman Bürki und seine Freundin sollen letztes Jahr am Flughafen stehen gelassen worden sein. Deshalb verklagt er jetzt die Airline.

Borussia Dortmunds Goalie Roman Bürki will 21’500 Euro von Eurowings als Schadenersatz erstattet bekommen. Am Freitag wurde die Klage des Schweizers am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Wie sein Anwalt Matthias Böse vorab berichtete, hatte die Airline DFB-Pokalsieger Bürki und seine Freundin am 3. Juli vergangenen Jahres trotz gültigen Tickets in Düsseldorf am Flughafen stehen lassen und war ohne ihn abgeflogen, weil der Flug überbucht gewesen sei.