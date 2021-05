Viel Lob im Netz - Roman Bürkis gute Tat am letzten Spieltag beim Abschied von Lars Bender

Er beendete am Samstag genauso wie Schiedsrichter Gräfe seine Karriere.

Eine davon trug sich in der Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zu.

Der letzte Bundesliga-Spieltag am Samstag schrieb viele Geschichten.

Zwölf Jahre lang spielte der 32-jährige Captain für die Werkself. Das Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag sollte das letzte in der langen Karriere des ehemaligen deutschen Nationalspielers sein. Und diese endete mit einer grossen Geste.

Eingewechselt in der 90. Spielminute für seinen Zwillingsbruder Sven, dessen Karriere ebenfalls zu Ende ging, schritt Lars Bender zum Penaltypunkt. Kurz zuvor hatte Emre Can Patrick Schick im Strafraum gefoult und Schiedsrichter Gräfe, der mit 47 Jahren ebenfalls sein letztes Bundesligaspiel pfiff, konnte nicht anders, als auf Elfmeter zu entscheiden.

«Bürki grösster Ehrenmann»

Und weil Lars Bender, der zuletzt wegen einer Muskelverletzung gefehlt hatte, in seinem letzten Spiel nochmals die Fussballbühne mit einem Erfolg verlassen sollte, trat er zum Strafstoss an. Bürki spielte mit, blieb stehen, Bender traf zum 1:3-Endstand, wurde daraufhin von Bürki geherzt. Bürki wurde daraufhin im Netz gefeiert.

«Es sind diese kleinen Gesten, die so viel ausmachen können. So eine coole Aktion von Bürki und dem BVB, sodass es am Ende für alle Seiten einen schönen Abschied gab», schreibt ein User auf Twitter. Viele sprechen dem 30-jährigen Keeper ihren Respekt aus. «Bürki grösster Ehrenmann», meint ein anderer Nutzer.