Im letzten Spiel out - Roman Josi kann wegen Verletzung die Nati an der WM nicht verstärken

Was sich am Freitag abzeichnete, bestätigte sich am Samstag: Roman Josi wird die Nati an der Eishockey-WM in Riga nicht verstärken können. Der Berner wurde im letzten Saison-Spiel seiner Nashville Predators – die Preds scheiterten in der NHL-Playoff-Serie an den Carolina Hurricanes 3:4 – im letzten Drittel verletzt, musste vom Eis und kam nicht mehr zurück ins Spiel.