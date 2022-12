Bestwert: Roman Josi schreibt mit seinen Scorerpunkten NHL-Geschichte

Die Nashville Predators haben sich in der Nacht auf Donnerstag gegen die Chicago Blackhawks durchgesetzt. Einmal mehr zeigte sich dabei der Schweizer NHL-Star Roman Josi in Bestform. Beim 4:2 lieferte er einen Assist und erzielte einmal mehr ein Tor.

Es waren aber besondere Scorerpunkte für den « MVP » der Schweizer Sports Awards. Kein Spieler in der Geschichte der Nashville Predators war an so vielen Toren beteiligt wie der 32-jährige Berner. Mit 147 Toren und 420 Assists in 791 Partien für das NHL-Team überholte er den langjährigen Captain David Legwand. Dieser meldete sich so gleich mit einem Video: «Es ist eine grossartige Leistung. Es war eine Ehre mit dir zu spielen.»

«Riesige Ehre»

Josi, der in der NHL nur beim Club aus Tennesse spielte, sagte nach der Partie: «Als ich in der NHL anfing, hätte ich mir nie erträumt, dass ich so lange am gleichen Ort würde bleiben können. Viele Leute in Nashville haben maximales Vertrauen in mich gesetzt. Es ist definitiv eine riesige Ehre, der beste Skorer aller Zeiten dieser Franchise zu sein.»