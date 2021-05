NHL-Saison zu Ende - Roman Josi wird verletzt und scheidet aus – wars das für ihn mit der WM?

Kann der 30-Jährige nun nicht mehr für die Nati an der WM spielen?

In der letzten Partie wird der Berner verletzt.

Er war einer der grossen Namen, der auf der Liste von Nati-Trainer Patrick Fischer für die Eishockey-WM in Lettland fehlte: Roman Josi. Der Berner qualifizierte sich mit seinen Nashville Predators als letztes Team fürs NHL-Playoff und reiste deshalb nicht nach Riga. In der K.o.-Runde trafen die Predators auf die Carolina Hurricanes um Nati-Stürmer Nino Niederreiter. In der Nacht auf Freitag gewannen die Hurricanes 4:3 nach Verlängerung und entschieden die Serie 4:2 für sich.