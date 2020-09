Der allerbeste Verteidiger in der Liga der besten Verteidiger: So darf sich Roman Josi seit der Nacht auf Dienstag nennen. Der Berner Eishockeyspieler wurde an den NHL-Awards mit der Norris Trophy ausgezeichnet: Gegen den Captain der Nashville Predators hatten der Amerikaner John Carlson (Washington) und der Schwede Victor Hedman (Tampa Bay) am Ende fast keine Chance: 109 von 170 Experten wählten Josi.

Seine Zeit in der besten Liga der Welt soll damit noch lange weitergehen, doch für den Moment kann der Berner sein Glück kaum fassen: «Als ich in der Schweiz aufwuchs, schien das Ganze hier so weit weg zu sein. Es ist unglaublich, dass mein Name jetzt neben so vielen Grossen steht, die diese Trophäe schon einmal gewonnen haben.»