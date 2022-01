Für seinen nächsten Film hat sich der französisch-polnische Filmregisseur Roman Polanski eine prunkvolle Kulisse ausgesucht: Das Hotel Palace in Gstaad. Jetzt braucht er nur noch Hunderte von Leuten, die in die verschiedensten Rollen schlüpfen.

Film «The Palace» : Roman Polanski dreht in Gstaad – und sucht noch Hunderte Statisten

1 / 5 Im Hotel Palace in Gstaad wird der neue Film von Roman Polanski ab März 2022 gedreht. Booking.com Die Handlung von «The Palace» spielt während der Silvesternacht des Jahres 1999 in den verschneiten Bergen des Berner Oberlands, wo sich jedes Jahr Angestellte und wohlhabende, anspruchsvolle Kunden und Kundinnen aus aller Welt treffen. Booking.com Polanski befasst sich in seiner Komödie mit dieser besonderen Nacht, die nicht nur der Epilog eines Jahrhunderts, sondern vor allem das Ende eines umstrittenen Jahrtausends ist. Screenshot centralcasting.ch

Darum gehts Der nächste Polanski-Film spielt im Berner Oberland.

Derzeit werden noch Hunderte Statistinnen und Statisten gesucht.

Die Pandemie machte den Castern diese Aufgabe schwierig.

Eine schicke Party im Luxushotel Palace in Gstaad - wer will denn da nicht schon dabei sein? Nun, so schwierig dürfte das im Moment nicht werden, denn e ine prunkvolle Party ist die Kulisse für den nächsten Film des französisch-polnischen Filmregisseurs Roman Polanski - und noch gibt es Hunderte von Statisten- und Statistinnen-Rollen zu besetzen.

Die Handlung von «The Palace» spielt während der Silvesternacht des Jahres 1999 in den verschneiten Bergen des Berner Oberlands, wo sich jedes Jahr Angestellte und wohlhabende, anspruchsvolle Kunden und Kundinnen aus aller Welt treffen. Polanski befasst sich in seiner Komödie mit dieser besonderen Nacht, die nicht nur der Epilog eines Jahrhunderts, sondern vor allem das Ende eines umstrittenen Jahrtausends ist.

Es stehen auch kleinere Rollen mit Text offen

« Gedreht wird zwischen Mitte März bis Ende Mai » , erklärt Marysol Fernández von Central Casting zu 20 Minuten. Dass es bis anhin schwierig gewesen sei, Statisten und Statistinnen zu finden, habe vor alle m m it der Corona-Pandemie zu tun, gibt sie zu. « Dadurch, dass ein Grossteil der Schweiz im Homeoffice sitzt, sind die Leute s chwieriger zu erreichen » , so Fernández.

Dabei wird allerlei gesucht: Personen jeglichen Alters, jeglicher Statur und ethnischer Herkunft, markante oder spezielle Gesichter seien sehr erwünscht. «V or allem Erwachsene » , fügt Fernández noch hinzu. « Sie werden dann in unterschiedliche Rollen schlüpfen » , verspricht die Casting-Frau. Es werden Mitarbeiter un d Mitarbeiterinnen d es Hotel s sowie Hotel- und Partygäste gesucht. « Es m üssen mehrere grosse Räume gefüllt werden. Dort werden dann elegante Leute am Anlass teilnehmen .»

Auf einige der Bewerber und Bewerberinnen warte te n auch kleinere Rollen mit Text, sagt die Casterin. Darum werden auch Leute aus allen Regionen der Schweiz gesucht. « E s wäre sicherlich von Vorteil, wenn man Englisch beherrsch t , um die Anweisungen des Regisseurs befolgen zu können.»

Sehen wird man Polanski auf jeden Fall

Für Filmliebhaber und -liebhaberinnen sei d i e se e ine einmalige Chance, den 88-jährigen Polanski aus nächster Nähe zu treffen und beim kreativen Schaffen erleben zu dürfen, meint Fernández. Erfahrungsgemäss würden zwei Drittel der Bewerbungen von Frauen stammen, sagt d ie Casterin . « Männer sind da etwas zurückhaltender. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede Bewerbung.»

I nteressierte Personen könnten sich auf der Website der Casting-Firma registrieren und ihr Profil einreichen oder ein Mail mit Vor- und Nachname, Alter, Grösse, Wohnort, Handynummer, Emailadresse und aktuellen Fotos an marysol@centralcasting.ch schicken. Welche Corona-Anforderungen am Filmset gelten werden, kann Fernández noch nicht sagen. Sie hofft, dass sich bis zum Drehstart die Corona-Situation in der Schweiz verbessert hat.

Regisseur nicht ganz ohne Kontroverse Roman Polanski wurden im Laufe seiner Karriere mehrmals sexuelle Misshandlungen vorgeworfen. Bis heute kann der Filmschaffende nicht in die USA einreisen, weil dort eine auf das Jahr 1977 zurückgehende Ermittlung gegen ihn läuft. Daher dreht Polanski ausschliesslich in Frankreich und der Schweiz. Zuletzt hatten französische Medien im November 2019 neue Vergewaltigungsvorwürfe gegen Roman Polanski publik gemacht. Die französische Schauspielerin und Fotografin Valentine Monnier beschuldigt den polnisch-französischen Regisseur demnach, sie 1975 als 18-Jährige vergewaltigt zu haben.

