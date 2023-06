Virtueller Röstigraben: Romandie gegen Deutschschweiz – Wer sind die besseren Gamer?

Am 24. Juni treten die besten Gamer der Schweiz im Verkehrshaus in Luzern an. Team Romandie kämpft gegen die Deutschschweiz um den Titel der besten Sprachregion.

Trailer zum Red Bull Rift Rulers – wird die Deutschschweiz den Titel behalten? Red Bull

Die beiden Schweizer Regionen waren schon immer unterschiedlich aufgestellt, was die Fähigkeiten im E-Sport anbelangte. Die Romandie war öfters stärker in Shootern, während die Deutschschweiz eine gute Performance in Strategiespielen hinlegte. Doch einmal im Jahr soll entschieden werden, wer der Beste im Land ist.

So spielt sich das Event ab

Red Bull Rift Rulers findet im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern statt. Gespielt wird der Battle-Royale-Shooter «Fortnite». Zwei Teams – bestehend aus je sieben Spielern der Romandie und Deutschschweiz – treten in verschiedenen Spiel-Modi gegeneinander an. Angeführt werden sie von den zwei besten «Fortnite»-Spielern der Schweiz, Kinstaar und Noahreyli. Die beiden sind auch international bekannt und kämpfen jetzt für ihre Landesregion.

Die intensiven Duelle finden auf eigens für das Event erstellte Karten in «Fortnite» statt. Anhand eines Punktesystems wird schlussendlich der Sieger ausgewählt. Red Bull Rift Rulers findet am Samstag, den 24. Juni, in der Red Bull Gaming World by AMD statt. Das Event kann auf Twitch mitverfolgt werden.

Romandie vs. Deutschschweiz – wer holt sich den Titel? Red Bull Am 24. Juni findet das Event im Verkehrshaus der Schweiz statt. Red Bull

