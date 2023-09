Romands wütend über drohendes Stopfleber-Verbot

Das Kulturgut aus Frankreich steht wegen Tierquälerei in der Kritik, wird in der Romandie aber noch gerne und oft gegessen.

Eine Volksinitiative will den Import von Foie gras, also Stopfleber, verbieten.

Der Röstigraben war gestern – jetzt spaltet der Foie-gras-Graben die Schweiz. Eine Volksinitiative will den Import der umstrittenen Stopfleber verbieten (siehe unten). In der Westschweiz kommt das gar nicht gut an, wie eine Umfrage von 20 Minuten in Fribourg zeigt.