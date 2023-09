Romanshorn TG: Regeln brechen ist hier teuer, aber keiner wird gebüsst  

Am Romanshorner Hafen herrscht allgemeines Fahrverbot, was von vielen Velofahrerinnen und Velofahrern ignoriert wird.

Velofahren ist voll im Trend, besonders am See entlang. In Romanshorn TG ist das aber nicht uneingeschränkt möglich. Vielen Velofahrerinnen und Velofahrern scheint das jedoch egal zu sein: Sie fahren trotz allgemeinem Fahrverbot am Romanshorner Hafen entlang.