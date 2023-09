Romanshorn: Was tun, wenn Kind kriminell wird

In einem Video vergnügen sich Jugendliche daran, wie eine Person blutend am Boden liegt, nachdem sie diese mutmasslich zusammengeschlagen haben. Eine Mutter macht sich Sorgen, dass ihr Sohn auf die schiefe Bahn gerät.

1 / 2 Eine Mutter ist besorgt, weil ihr Sohn sich an Gewaltakten und anderen strafbaren Handlungen beteiligt hat (Symbolbild). Tamedia/Reto Oeschger Der Kriminologe Dirk Baier erklärt, weshalb die Jugendkriminalität gestiegen ist und wie sich dieser vorbeugen lässt. ZHAW

Darum gehts Eine Mutter (37) hat ein Video auf dem Handy ihres Sohnes (17) gefunden, auf dem ein anderer Junge blutüberströmt neben dem Bahngleis liegt. Er wurde wohl von den jungen Männern im Video verprügelt.

Die Mutter stellte nach einem Umzug und neuem Kollegenkreis ihres Sohnes Veränderungen fest, die ihr Sorgen machen.

Der Kriminologe Dirk Baier erklärt, was man als Elternteil und Schule dagegen tun sollte.

Mutter findet verstörendes Video auf Handy des Sohnes

«Was hier in Romanshorn abläuft, ist extrem», sagt eine Mutter (37) zu 20 Minuten und bezieht sich auf ein Video, welches die 37-Jährige auf dem Handy ihres Sohnes (17) gefunden hat. Auf dem vermeintlich von ihrem Sohn gedrehten Video sind drei seiner Kollegen zu sehen und ein Jugendlicher, der blutüberströmt am Boden des Bahnsteigs liegt. Das Video liegt 20 Minuten vor.

«You got knocked the f*** out», ruft einer der gemäss der 37-Jährigen 15- bis 17-jährigen Jungs triumphierend und bezieht sich damit wohl auf eine bekannte Szene aus dem Film «Friday». In dem aus dem Jahr 1995 stammende Film rief einer der Protagonisten dasselbe, nachdem sein Kollege jemanden k. o. geschlagen hatte.

Laut Polizei sind Ermittlungen dazu in Gange, teil der Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, Michael Roth, mit. Weil aber entsprechende Beweise gesammelt werden müssen, kann nicht sofort etwas unternommen werden.

Aufnehmen und Teilen von Gewaltvideos «leider nicht neu»

«Seit wir vor einem Jahr nach Romanshorn gezogen sind, ist mein Sohn wie verändert.» Die Mutter ist verzweifelt und hat Angst, ihren Sohn eines Tages im Gefängnis besuchen zu müssen. «Erst fing er an, mit seinen Kollegen öffentliches Eigentum zu besprayen und kaputtzumachen. Weiter ging es damit, dass sie in Autos und Häuser eingebrochen sind. Jetzt verprügeln sie Leute und gehen einem Trend nach, indem sie es filmen und weiterleiten.» Damit bezieht sich Janine D. auf den mutmasslich wieder auflebenden Trend des «Happy Slapping». Bei diesem aus den Nullerjahren bekannten «Freizeitspass» wird gefilmt, wie eine Person verprügelt wird, um dies dann im Netz oder unter Freunden zu verbreiten.

«Das Aufnehmen und Teilen von Gewaltvideos ist leider nicht neu. Durch das Aufschalten und Teilen in sozialen Medien sind sie jedoch präsenter geworden», so Michael Roth von der Thurgauer Kantonspolizei. Er betont, dass es wichtig ist, Jugendliche zu diesem Thema frühzeitig aufzuklären und ihnen die Rolle als teilnehmende oder empfangende Person solcher Inhalte bewusst zu machen.

«Zwei von drei Jugendlichen kommen da wieder raus»

Die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) hat sich in einer Arbeit dem Thema steigende Jugendkriminalität in der Schweiz gewidmet. Darin äussert der Kriminologe Dirk Baier seine Expertise: «Möglicherweise hat sich die Anzahl multipel belasteter Jugendlicher erhöht, das heisst solche, die von Arbeitslosigkeit, frühzeitigem Schulabbruch, elterlicher Gewalt und anderem gleichzeitig betroffen sind.» Auf Anfrage von 20 Minuten sagt Baier zu diesem spezifischen Fall: «Gerade für Jugendliche ist ein Umzug ein sehr einschneidendes Ereignis. Da kann auch ein wohlerzogener junger Mann in den falschen Freundeskreis gelangen und Dinge mitmachen, die er alleine nicht machen würde.»

«Das Falscheste, was man als Erziehungsperson von kriminell auffälligen Kindern machen kann, ist, das alleine lösen zu wollen», sagt der Kriminologe. Er rät den Betroffenen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, beispielsweise bei Gewaltpräventionsstellen. «Über den Daumen kommen zwei von drei Jugendlichen mit dem Heranwachsen wieder aus den kriminellen Kreisen heraus. Es gehört ein Stück weit zum Erwachsenwerden, Grenzen zu überschreiten», weiss Baier.

Präventionsmassnahmen gegen Jugendgewalt

«Aus meiner Sicht haben Schulen einen sehr starken Auftrag», sagt Dirk Baier. Er appelliert daran, der Kriminalitätsentstehung mittels Präventionsmassnahmen vorzubeugen.

Tatsächlich gibt es gemäss dem Sozialwissenschaftler Denis Ribeaud ein Indiz dafür, dass Präventionsmassnahmen wirken. Als in den Jahren zwischen 2007 bis 2014 im Kanton Zürich diverse Präventionskampagnen an Schulen durchgeführt wurden, berichteten die Schüler und Schülerinnen von einem «signifikant besseren Klima an der Schule, weniger Diskriminierung durch Lehrer und Kollegen und mehr schulischer Motivation», wie die NZZ schreibt.