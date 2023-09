Romanshorn: SVP-Stadtrat Dominik Reis soll Ratskollegen verängstigt haben

1 / 1 Offenbar hat sich SVP- Stadtrat Dominik Reis vor seiner Verhaftung zuvor wiederholt öffentlich auffällig verhalten. SVP TG

Darum gehts Der Romanshorner Stadtrat Dominik Reis (SVP) wurde vor zwei Wochen verhaftet.

Offenbar hat sich Reis zuvor wiederholt öffentlich auffällig verhalten.

So soll er davon überzeugt gewesen sein, dass die Mafia in der Stadt am Werk sei.

Vor zwei Wochen wurde in Romanshorn TG SVP-Stadtrat Dominik Reis von der Polizei verhaftet und einem Facharzt zugeführt. Zuvor kursierte ein Mail bei den Angestellten der Stadt, in welchem alle Mitarbeitenden dazu aufgefordert wurden, die Polizei zu alarmieren, sobald sie Dominik Reis «in den Stadträumlichkeiten oder draussen» sehen.

Offenbar hat sich der SVP-Politiker vor der Verhaftung wiederholt öffentlich auffällig verhalten und der Stadtrat habe sich von ihm bedroht gefühlt, wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt (Bezahlartikel). Reis soll in der Nacht vor seiner Verhaftung die Wände des Gemeindehauses verschmiert und haben. Er soll unter anderem die Buchstaben «MC» (Motorradclub) auf die Fassade geschrieben haben. Reis wollte offenbar die Hells Angels für den Sicherheitsdienst in der Nacht gewinnen, um die «sich breitmachende Mafia in Schach zu halten».

Verstörende Chatnachrichten an Stadtratskollegen gesendet

Gemäss der «Thurgauer Zeitung» soll Reis zuletzt überall Zeichen gesehen haben, dass in Romanshorn die Mafia die Führung übernehmen will. Seine Vermutungen habe der SVP-Politiker in derselben Nacht seinen Stadtratskolleginnen und -Kollegen in verstörenden Chatnachrichten mitgeteilt. Die Nachrichten sollen auch bedrohlich gewirkt haben. So schrieb Reis, dass sie sich «sich in Acht nehmen sollten vor gewissen Sachen». Der Stadtrat nahm diese Nachrichten ernst, da Reis Sportschütze ist und auch Gewehre sammelt.

Reis, der sich inzwischen juristische Unterstützung holte, hält seine Festnahme für «völlig unverhältnismässig». Zudem seien seine «Grundrechte beschnitten worden». Reis wolle die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Stadt reicht Anzeige wegen Weitergabe des E-Mails ein

Die Stadt Romanshorn hat Strafanzeige gegen unbekannt wegen Amtsgeheimnisverletzung eingereicht. Laut der «Thurgauer Zeitung» will sie offenbar damit diejenige Person in der Stadtverwaltung rechtlich belangen, welche das interne E-Mail betreffend Reis an Drittpersonen weitergegeben hatte.

Zur Verhaftung von Reis wollte sich die Stadt Romanshorn aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äussern.