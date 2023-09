Romanshorn: SVP-Stadtrat Dominik Reis verhaftet

In Romanshorn wurde am Donnerstagmorgen offenbar SVP-Stadtrat Dominik Reis von der Polizei verhaftet und einem Facharzt zugeführt. Wie die «Thurgauer Zeitung» schreibt, soll zuvor ein Mail der Stadt versendet worden sein, in dem alle Mitarbeitenden dazu aufgefordert wurden, die Polizei zu alarmieren, sobald sie Dominik Reis «in den Stadträumlichkeiten oder draussen» sehen.