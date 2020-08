Fehlschuss und Eigentor Romelu Lukaku – die tragischste Figur des Finals

Der 27-jährige Belgier wollte unbedingt mit Inter Mailand den Europa-League-Titel gewinnen. Doch er scheiterte. Und Lukaku war zumindest zu einem Teil schuld daran.

Es begann so gut für Romelu Lukaku. In der 5. Minute schoss er sein Team, Inter Mailand, vom Punkt aus in Führung. Es war nicht nur der Treffer, der die Mailänder zum Jubeln brachte, er war auch ein Rekord. Mit ihm baute der 27-jährige Torjäger nämlich seine Rekordserie aus, traf im elften Europa-League-Spiel in Folge und erzielte auch das früheste Endspiel-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs.