Romelu Lukaku mit klarer Ansage vor Duell gegen Cristiano Ronaldo

Die beiden kennen sich nicht nur von Länderspielen. Sie stehen sich auch in der Serie A gegenüber. Und das erfolgreich! Ronaldo wurde mit 29 Treffern Torschützenkönig in Italien, Lukaku landete direkt dahinter mit 24. Obwohl Ronaldo dem Serie-A-Neuling zunächst ein bisschen Respekt vor der Liga eingeflösst hatte. «Er hat mir gesagt, dass er überall Tore geschossen hat. Aber das hier sei der schwierigste Ort, um es zu tun. Und wenn Cristiano Ronaldo denkt, dass es schwierig ist, dann muss es wirklich schwierig sein», so der belgische Stürmer.

«Ich will die Euro gewinnen. Persönliche Ambitionen habe ich keine»

Doch er hat gezeigt, dass er ihm dicht auf den Fersen ist. Von Einschüchterung keine Spur. Jetzt will er aber auch auf internationaler Ebene zeigen, zu was er und das Team von Trainer Martinez fähig sind. Denn: Lukaku, mit 63 Toren in 96 Länderspielen einsame Spitze in Belgien, hat bei einer EM aber noch nicht in der K.o.-Runde getroffen. An seinen grundsätzlichen Fähigkeiten ändert das natürlich wenig. «Er kann einen Neuner spielen, der mit dem Rücken zum Tor steht – er kann hinten spielen, er kann zwischen den Räumen spielen. Also ich bin froh, dass er in unserer Mannschaft ist», meinte Belgiens Coach Roberto Martínez weiter.