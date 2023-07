Romelu Lukaku: Belgier verhandelt mit Juventus Turin

Seit Sommer 2021 war der Luzerner von Inter Mailand an den FC Basel ausgeliehen und erzielte in der abgelaufenen Saison in 47 Partien elf Tore und gab 17 Assists. Zuletzt spielte Males mit der U-21 an der EM in Georgien und scheiterte da mit dem Team von Patrick Rahmen im Viertelfinal an Spanien. (hua)