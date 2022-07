Mariastein SO: Romeo hatte seinen Alfa plötzlich nicht mehr im Griff

Der Lenker verlor am Sonntagnachmittag in einer leichten Rechtskurve die Herrschaft über die hochmotorisierte Giulia.

Die Ausfahrt mit dem Alfa Romeo endete für zwei Männer am Sonntagnachmittag im Spital. In einer leichten Rechtskurve auf der Flühstrasse in Richtung Mariastein habe der Lenker kurz vor 16 Uhr die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, sei über die Gegenfahrbahn geraten und mit zwei Bäumen kollidiert, teilte die Solothurner Kantonspolizei am Montag mit. Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer wurden verletzt und in ein Spital gebracht.