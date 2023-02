Romoos: Chauffeur unter Postauto eingeklemmt – tot

Der Vorfall trug sich in der Gemeinde Romoos im Entlebuch zu.

Gegen 12.45 Uhr am Dienstag erhielt die Luzerner Polizei die Meldung über einen Arbeitsunfall in der Gemeinde Romoos, teilte sie am Mittwoch mit. Beim Unfall wurde ein Mann unter einem Postauto eingeklemmt.