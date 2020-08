Nach fast sechs Monaten

Ronaldinho darf wohl nach Brasilien zurück

Es drohten bis zu fünf Jahre Haft: Nach 32 Tagen Gefängnis und fast fünf Monaten Hausarrest darf der frühere Fussball-Star nun offenbar bald nach Hause.

Eine Rückkehr des früheren brasilianischen Fussball-Stars Ronaldinho und seines Bruders in die Heimat könnte nach deren Festnahme Anfang März in Paraguay nähergerückt sein. Wie brasilianische und paraguayische Medien am Freitag berichteten, schloss die Staatsanwaltschaft in Paraguay ihre Ermittlungen in dieser Woche ab und verzichtet auf eine Anklage.