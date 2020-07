Einspruch abgelehnt

Ronaldinho muss unter Hausarrest bleiben

Der ehemalige Fussballstar sitzt inzwischen seit über vier Monaten in Paraguay fest. Die Justiz hat einen Einspruch des 40-Jährigen abgelehnt.

Bis zu fünf Jahre Haft

Der ehemalige Profi unter anderem vom FC Barcelona und der AC Milan verbrachte 32 Tage – inklusive seines 40. Geburtstags – im Gefängnis. Anfang April wurden er und sein Bruder gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar in den Hausarrest entlassen. Seitdem warten sie in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción das weitere Verfahren ab. Bei einer Verurteilung drohen ihnen fünf Jahre Haft.