Sie starb an den Folgen einer Corona-Infektion.

Ronaldinho weint um seine Mutter. Am Sonntag wurde bekannt, dass Miguelina Elói Assis dos Santos den Kampf verloren hat. Die Mutter des einstigen Star-Kickers starb im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion. Sie war wenige Tage vor Weihnachten erkrankt und ins Spital eingeliefert worden. Am Samstag führten Komplikationen zum Tod.