Transfer-Fenster : Ronaldo, Akanji und Barça – das sind die heissesten Gerüchte zum Deadline Day 

Darum gehts Am Mittwoch endet das Sommer-Transferfenster.

Eine der grössten Fragen ist, ob Cristiano Ronaldo Manchester United noch verlassen kann.

Auch die Situation von Nati-Verteidiger Manuel Akanji hat sich noch nicht geregelt.

Am 1. September endet das Sommer-Transferfenster. Es gibt noch zahlreiche offene Fragen zu klären. Wer ist noch zu haben? Welche Millionen-Transfers gibt es? Wir zeigen euch die aktuellsten Gerüchte und präsentieren die wichtigsten Infos zum Deadline Day.

Gibt es noch einen Mega-Transfer?

Am Dienstag wurde der Transfer von Antony zu Manchester United bestätigt. Rund 100 Millionen Franken kostet der Ajax-Brasilianer. Er soll der ManUnited-Offensive neues Leben einhauchen. Es wird aber wohl nicht der einzige Millionen-Transfer bleiben. Chelsea holt nach den Abgängen von Rüdiger und Christensen mit Wesley Fofana wohl einen jungen Franzosen für die Innenverteidigung. Wie mehrere Transferexperten schreiben, soll dieser 82 Millionen Franken kosten. Durch mehrere Bonus-Zahlungen könnte der 21-Jährige wohl in Kürze zum teuersten Verteidiger der Geschichte mutieren. Bislang hat Harry Maguire diesen Rekord inne – mit 87 Millionen Franken.

Was macht Ronaldo?

Es ist eigentlich die Frage des ganzen Sommers. Was macht CR7? Der mehrfache Weltfussballer möchte Manchester United verlassen. Kaum eine Mannschaft wurde nicht in Verbindung mit dem 37-Jährigen gebracht. Napoli, Sporting Lissabon, Dortmund, Bayern, Atlético Madrid, Chelsea, Real Madrid, Barcelona und die AS Roma, konkret wurde es aber bislang noch nirgends. Zuletzt gab es eine indirekte Absage von Sporting. Der dortige Trainer soll mit einem Rücktritt gedroht haben, wenn der Club den portugiesischen Rekordnationalspieler (189 Partien) zurückholt. Zuletzt gab es Gerüchte um ein Tauschgeschäft mit dem Nigerianer Victor Osimhen, aber das erscheint auch eher unwahrscheinlich, da Napoli gerne 100 Millionen Franken hätte. Die Zukunft von Ronaldo bleibt also bis zum Transferschluss um 23.59 Uhr offen.

Wohin zieht es die Barça-Überzähligen?

Depay, Aubameyang und De Jong – grosse Namen ohne Zukunft. Barcelona konnte zwar mittlerweile alle Neuzugänge registrieren, ist aber dennoch auf viel Geld angewiesen. Mit den Abgängen der drei Spieler würde sehr viel Gehalt eingespart werden. Chelsea soll grosses Interesse an De Jong haben. Auch Aubameyang steht bei den Blues auf der Liste. Bei Depay ist wohl Juventus in der Pole-Position.

Fragezeichen um die Nati-Star?

Die Rückkehr von Renato Steffen in die Schweiz ist fix, er hat bei Lugano unterschrieben. Doch nicht bei allen Nati-Stars ist die Zukunft geklärt. Während Yann Sommer wohl bei Gladbach bleibt, ist die Zukunft des Noch-Dortmunders Manuel Akanji ist offen. Am Dienstag vermeldete «The Athletic», dass der Innenverteidiger kurz vor der Unterschrift bei einem englischen Topclub steht. Dem Bericht zufolge soll der englische Meister ManCity bereit sein, bis zu 17,5 Millionen Franken an Ablöse für den Schweizer zu bezahlen.

Welche Transfers gibt es in der Super League?

Besonders YB und Basel haben in der Offensive mehr als nur die Qual der Wahl. Basel hat 14 Spieler mit offensivem Hintergrund. Die YB-Offensive ist mit neun Spielern nicht weniger gut ausgerüstet. Doch wer wird noch verkauft, respektive ausgeliehen? Antwort: YB gibt Jordan Lefort ab sofort mit einem Mehrjahresvertrag an den Paris FC in die Ligue 2 ab. Und YB leiht U21-Nationalspieler Alexandre Jankewitz an Thun aus. Zudem hat Basel Interesse am italienischen Jungtalent Riccardo Calafiori. Der 20-jährige Verteidiger soll ans Rheinknie wechseln. Ebenfalls am Mittwochabend ist wohl auch die Zukunft von FCZ-Youngster Willy Gnonto klar. Allerdings: Zuletzt meldete mit Club Brügge ein belgisches Team sein Interesse an. Dort ist der Transfermarkt bis zum 6. September geöffnet.