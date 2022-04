«Ronaldo der Frauen» – Nati-Star Alisha Lehmann brilliert in englischer TV-Show

Nati-Star Alisha Lehmann ist wenige Tage nach der 0:1-Niederlage der Schweiz gegen Italien in der WM-Quali in einer englischen TV-Show zu Gast und begeistert dort mit grossen Fussball-Künsten.

Nati-Star Alisha Lehmann trifft beim ersten Versuch genau in den Winkel. Twitter

Darum gehts Alisha Lehmann ist zu Gast in einer englischen TV-Show.

Dort brilliert die Bernerin mit einem sensationellen Penalty in den Winkel.

Fans auf den sozialen Medien feiern Lehmann dafür ab.

Die Woche begann aus sportlicher Sicht schlecht für Alisha Lehmann. Der Schweizer Nati-Star musste bei der kapitalen Partie in der WM-Quali gegen Italien 90 Minuten von der Bank aus zusehen, wie ihre Teamkolleginnen mit 0:1 verloren. Nun sorgt die 23-Jährige aber bei einem Auftritt im englischen TV für Furore.

Lehmann war zu Gast bei «Soccer AM» von Sky, wo auch schon frühere und aktuelle Premier-League-Stars wie John Terry, Frank Lampard, Gary Neville oder Kieran Trippier eingeladen wurden. Bei der Sendung müssen die Fussballer und Fussballerinnen bei kleinen Mini-Spielen zeigen, was sie drauf haben.

«Sollte Luiz lehren, wie man schiesst»

Die Bernerin tat dies etwa bei der «Crossbar Challenge» oder beim Elfmeterschiessen in beeindruckender Manier. Besonders für einen in den Winkel versenkten Penalty wird Lehmann nun auch im Netz abgefeiert. «Was für ein unfassbarer Strahl», schreibt ein Twitter-User, ein anderer meint in Anlehnung an die starke Elfmeter-Bilanz eines gewissen portugiesischen Stürmers: «Alisha, du bist der Ronaldo des Frauenfussballs.»

Ein anderer Kommentarschreiber findet: «Sie sollte Luiz lehren, wie man schiesst.» Douglas Luiz ist brasilianischer Nationalspieler von Aston Villa und Lehmanns Freund. Das Länderspiel seiner Herzensdame gegen Italien verfolgte der Seleçao-Star zuletzt in der Thuner Stockhornarena als Zuschauer auf der Tribüne. Danach nutzte das Promi-Paar die Gelegenheit, um im Berner Rosengarten die Aussicht auf die Bundeshauptstadt zu geniessen und anschliessend wieder per Privatjet nach England zu fliegen.

7-Mio-Marke auf Insta geknackt

Lehmann, die in dieser Woche die Marke von sieben Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram knackte, stand bei «Soccer AM» nach ihrem Gala-Auftritt beim sportlichen Teil auch noch in einem Talk Rede und Antwort. Dabei war die Aston-Villa-Spielerin voll des Lobes über das Land, in dem sie seit 2018 unter Vertrag steht.

«Alle Mädchen wollen in England spielen, weil die Top-Clubs viel Geld in Frauenfussball investieren und das Ganze immer grösser wird», meinte die Bernerin und fügte an: «Natürlich ist es für jede ein Traum, hier spielen zu können.» Kein Traum, sondern Realität ist es, dass Lehmann im Sommer auch mit der Nati in England auflaufen wird. Die Schweiz nimmt im Mutterland des Fussballs an der EM teil. Bleibt zu hoffen, dass «der Ronaldo des Frauenfussballs» auch dann die Penaltys so souverän im Netz verwandelt wie bei ihrem TV-Auftritt.