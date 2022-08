Daniella Chavez: Ronaldo-Ex und Playboy-Model will dank Onlyfans Lieblingsclub kaufen

Mit «Onlyfans» will Daniella Chavez (32) Geld sammeln, um ihren Lieblingsclub zu kaufen.

Das nötige Geld will sie mit der Erotikplattform Onlyfans einnehmen. Sie soll schon fünf Millionen Franken verdient haben.

Das chilenische Model Daniella Chavez will seinen Lieblingsverein O’Higgins FC kaufen.

Daniella Chavez wuchs in Rancagua, einer chilenischen Stadt mit 200’000 Einwohnern, auf. Der lokale Fussballclub heisst O’Higgins FC und ist nach einem chilenischen Unabhängigkeitskämpfer benannt. O’Higgins spielt in der höchsten chilenischen Liga und hat es Chavez offensichtlich angetan. Denn das Model, sie war dreimal auf dem «Playboy»-Cover, will seinen Herzensverein nun kaufen.